/636949/اليوم-محاكمة-سما-المصري-بتهمة-سب-وقذف-مرتضى-منصور

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق يتهم فيها سما المصري بسبه وقذفه.

دوت الخليج يرصد في السطور التاليةمحاكمة سما المصري بتهمة سب وقذف مرتضى منصور

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

سما المصري

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.

نيابة العطارين

وفى سياق أخر بدأت نيابة العطارين في الإسكندرية، التحقيقات في حادث تصادم "جرار التدوير" رقم 3219، بالقطار "إكسبريس" درجة "ثانية عادية" رقم 12-2519 من الخلف خلال تحركه من رصيف 8 في محطة الإسكندرية،ما تسبب في إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفيات "جمال حمادة، ورأس التين" دون خسائر في الأرواح.

وطلب النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة موافاتها بأقوال شهود العيان، والمصابين، وتشكيل لجنة فنية لفحص أثار الحادث، لبيان أسبابه.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي، إيقاف كل من: قائد القطار، ومساعده، وقائد الجرار، ومساعده، وكذلك عاملا الوردية، وملاحظ التشغيل، احتياطيًا عن العمل، وإحالتهم للنيابة العامة.