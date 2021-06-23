طارق رضوان : حياة كريمة من أعظم انجازات السيسي وتطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان«صور»

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اكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وتطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من حق في الصحة والمسكن، والحياة الكريمة، وتوفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة وفد لجنة حقوق الإنسان للأسكندرية مبادرة حياة كريمة وأشار النائب طارق رضوان، رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أن مبادرة حياة كريمة تتميز بالتنوع ومراعاة البعد الاجتماعي لأهلنا في الريف المصري من تطوير شامل القرب والبنية التحتية من رصف طرق ومياه وصرف صحي، وصحة وتعليم ومراكز شباب وتحسين كامل لحياة المواطن في الخدمات والبنية التحتية، موضحا أن الحديث هنا عن مشروعات تبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى، وهو مبلغ كبير لتحسين أوضاع ٥٠ مليون مصري ويعد من أعظم انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يذكر أن وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان يتوجه الي محافظة الاسكندرية لتفقد مشروع بشاير الخير وحياة كريمة بمحافظة الإسكندرية . ومن المنتظر أن يلتقي الوفد البرلماني اللواء محمد الشريف - محافظ الاسكندرية والسيد الواء فهمى هيكل - قائد المنطقه الشمالية والسيد اللواء احمد العزازي - مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات. حيث انه سيتم عمل عرض لمراحل مشروع بشاير الخير بعيط العمل من حيث الآسر المستفيدة من الكشروع وكذلك الخدمات المقدمة به. يعقب العرض ، التوجه الي المشروع لتفقدالمراحل الجديدة بشاير الخير - غيط العنب . ثم تتوجه اللجنة يوم الخميس الي برج العرب لتفقد مشروع حياة كريمة برفقة الدكتورة جاكلين عازر - نائب محافظ الاسكندرية. ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنه وزميلي اللجنه النائب ايمن ابو العلا والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنه والنواب اعضاء اللجنه نانسي نعيم ومارثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور عبد النعيم حامد، وهند رشاد ودعاء عريبي، وياسر عبد المولي .

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