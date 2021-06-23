/636952/الطب-الشرعي-في-واقعة-العثور-على-جثة-مواطن-ألماني-بالتجمع-الخامس-لا-شبهة-جنائية

عثرت الأجهزة الأمنية، مساء أمس الثلاثاء 22 يونيو 2021، علي جثة مواطن ألماني داخل كمبوند بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب طبيب شرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان لبيان سبب الوفاة.

دوت الخليج تفاصيل العثور على جثة ألماني في كمبوند بالتجمع الخامس: لا شبهة جنائية

كما كلفت النيابة العامة المباحث بإخطار السفارة الألمانية بالقاهرة لإنهاء إجراءات سفر الجثمان، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية المبدئي الخاص بسبب الوفاة.

البداية

وكان تلقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا بالعثور على مواطن ألماني متوفٍ داخل شقة بكمبوند بالتجمع الخامس، وبالانتقال تبين العثور على جثة مواطن ألماني يُدعى «كلاس» في العقد السادس من العمر.

وبالفحص أتضح عدم وجود إصابات ظاهرية في الجثمان، كما أتضح عدم سرقة أو فقد أي شيء من متعلقاته، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وتسليم الجثة إلى السفارة الألمانية لإنهاء إجراءات سفر الجثمان إلى ألمانيا.

فريق بحث

وشُكل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الشقة التي عُثر على الجثة بداخلها، تمهيدًا لتفريغها وفحص مقاطع الفيديو للتعرف على كل من تردد على الشقة في وقت مقارب للوفاة.

تشريح الجثة

وأكد مصدر بالطب الشرعي، إنه بناءً على قرار النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، تبين من خلال الكشف الظاهري عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، كما تبين من خلال إجراء الصفة التشريحية عدم وجود شبهة جنائية حتي الآن.

وأضاف المصدر، بأنه تم أخذ عينات من جثمان المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي الخاص بالطب الشرعي لتحليلها، مشيرًا إلى أنه فور ظهور نتائج التحاليل سيُكتب التقرير النهائي الخاص بسبب الوفاة وسيُرسل إلى النيابة العامة.