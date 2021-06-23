/636954/تاريخ-مواجهات-مباراة-منتخب-فرنسا-والبرتغال-قبل-مواجهة-الليلة

يدخل منتخب البرتغال مباراته اليوم الأربعاء أمام نظيرة فرنسا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات “يورو2020”.

ويرصيد دوت الخليج تاريخ مواجهات المنتخبين:

الديوك الفرنسية تتفوق باكتساح علي نظيرتها البرتغالية , يذكر أن الفريق تفوق في 19 مناسبة علي البرتغال في تاريخ مواجهاته .

علي الجانب الأخر تفوق رفاق رونالدو في 6 مناسبات فقط وانتهت مبارتين بينهم بالتعادل فقط .

في نصف القرن الماضي لم تستطيع البرتغال تحقيق النصر علي فرنسا الا في مواجهة وحيدة عام 2016 واقتنص بها الفريق لقب اليورو .

يذكر أن أخر فوز للبرتغال كان عام 1972 أي قبل 50 عاما من ذلك التاريخ وكانت في مباراة ودية .

أيضا تفوقت الديوك حتي بعد نهائي اليورو في مباراة ودية وتعادلا في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم

نأتي الي التشكيل المتوقع لمباراة الليلة بين الفريقين والتي من المتوقع أن يتواجد بها أبرز نجوم الفريقين بكل تأكيد .

تشكيل فرنسا المتوقع:

في حراسة المرمي: هوجو لوريس لوكاس هيرنانديز - بيرسنيل كيمبيمبي - رافائيل فاران - بنجامين بافارد أدريان رابيو - نجولو كانتي - بول بوجبا كيليان مبابي - كريم بنزيما - أنطوان جريزمان

منتخب فرنسا

تملك فرنسا 4 نقاط، وتتفوق بنقطة واحدة على ألمانيا والبرتغال، بينما تتذيل المجر الترتيب بنقطة وحيدة، وضمنت فرنسا الصعود للدور المقبل، بعد نتائج مباريات الأمس، وحصلت على إحدى بطاقات الترشح ضمن أفضل 4 فرق في المركز الثالث، حتى لو خسرت في الجولة الأخيرة.

ديشامب

ويملك ديشامب خيارات هجومية أخرى، تتمثل في أوليفييه جيرو صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب فرنسا عبر العصور، إلى جانب كينجسلي كومان ووسام بن يدر، بعد استبعاد عثمان ديمبلي من التشكيلة في وقت سابق أمس، بسبب إصابة في الركبة.

وبعد الفوز 3-صفر على المجر، خسرت البرتغال 2-4 أمام ألمانيا، رغم طريقة المدرب فرناندو سانتوس الحذرة، وربما يقدم المدرب على إجراء بعض التغييرات في مواجهة فرنسا بإشراك لاعب الوسط ريناتو سانتوس أساسياً من البداية بدلاً من برناردو سيلفا، ويبقى كريستيانو رونالدو، أفضل ما في جعبة البرتغال بعد أن أحرز 3 أهداف في هذه النسخة، وهو أيضاً الهداف التاريخي للبطولة برصيد 12 هدفاً.