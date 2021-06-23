/636956/حقيقة-تورط-نانسي-عجرم-في-قضية-مقتل-شاب-سوري-في-منزلها

كشفت المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب عن تطورًا جديدًا في قضية مقتل الشاب السوري محمد موسى ، وهو تحديد جلسة تحقيق مع فادي الهاشم والفنانة نانسي عجرم يوم الثلاثاء 22 يونيو، والتي تعد مفاجأة صادمة لجمهور الفنانة نانسي عجرم حيث سيتم التحقيق معها لأول مرة في هذه القضية، مؤكدة أنه لم يتم التأكد من صحة أي دليل ينفي عدم تورط نانسي عجرم وزوجها في تلك الجريمة.

دوت الخليجيكشف آخر تتطورات قضية مقتل الشاب السوري محمد موسى في ڤيلا نانسي عجرم أثناء محاولته لسرقتها.

عملت أحد المصادر أن نانسي عجرم تم الاستماع لها فقط، والحديث عما دار في تلك الليلة العصيبة، بينما فادي الهاشم تم التحقيق معه بشكل كامل بناءً على طلبه لتوضيح أن ما قام به ليس قتل عمد، وإنما كان مجرد دفاعًا عن النفس مؤكدًا أنه فعل ذلك من أجل حماية زوجته وأولاده.تفاصيل حادث سرقة فيلا نانسي عجرم وقتل الشاب السوري.

عادت قضية قتل محمد موسى مرة أخرى بعدما صرحت المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب، بأن جريمة مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والطبيب فادي الهاشم العام الماضي، جريمة قتل عمد.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "ناس أونلاين"، أن ما أن خلف هذه الجريمة جرائم أخرى، موضحة أن الشاب محمد الموسى اطلع على بعض الأمور والمعطيات التي قد تشكل خطرًا على الهاشم وعائلته وزوجته، وبعض الشركاء الذين يعملون معه.

تفاصيل حادث سرقة ڤيلا نانسي عجرم ومقتل الشاب السوري

يذكر أنه كان محمد موسى قد تسلل إلى فيلا نانسي عجرم في نيوسهيلة شمال بيروت في يناير الماضي، وهو ملثم ومسلح بمسدس، وعندما وصل موسى الى غرفة نوم أطفال هاشم زوج نانسي عجرم، هدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده على خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع هاشم في إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم حتى تم قتله ب 18 رصاصة.

وأشار القاضي منصور قراره الظني إلى أن مبالغة الهاشم في إطلاق هذا الكم من الرصاص على جثة القتيل تعبر عن أنه استنفد كل وسائل الدفاع عن النفس، ويظهر أنه ناتج عن ثورة من الغضب والخوف على زوجته وأطفاله.