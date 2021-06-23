تداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الميناء، فى بيان اليوم الأربعاء، أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4757 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 45 ألفا و976 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 22 ألفًا و302 طن.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 18 ألفًا و495 طنًا تضمنت "5215 طن رمل و600 طن ملح و7000 طن يوريا و5680 طن فوسفات، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24 ألفا و260 طنا تضمنت "1211 طن خشب زان و1477 طن سلفات الصوديوم معبأ و3572 طن حديد و1000 طن خردة و17 ألف طن حبيبات حرق أفران صب.