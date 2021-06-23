النائب حسام المندوه: 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي صححت مسار «الشباب والرياضة» لحصد البطولات

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن 7 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت كفيلة بإتمام تصحيح مسار وزارة الشباب والرياضة المصرية، بدعم كامل لأبطال مصر في كل رياضة لتسجيل بطولات عربية وأفريقية وعالمية غير مسبوقة في تاريخ مصر.

وأضاف المندوه "لم يكن حديث القيادة السياسية عن تطوير الرياضة المصرية بشكل جذري مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي، لكن كانت بخطوات وجهود ملموسة على أرض الواقع وبتحرك كامل من أجهزة الدولة خاصة وزارة الشباب والرياضة".



وتابع المندوه "ولترجمة هذه الجهود واقعيا، لم تكتف مصر بحصد الألقاب والإنجازات الرياضية، مثل وصول المنتخب لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2017 ، وتأهله لكأس العالم في 2018 بروسيا بعد غياب 28 عاما، بل تمكنت، بشهادة عالمية، من تنظيم بطولات كبرى على أرضها، مثل استضافة بطولة أمم أفريقيا في 2019، لتبرهن للعالم أجمع أنها تسطيع صنع المعجزات بأيدي أبنائها".



وأكد المندوه أن تحركات الدولة المصرية في ملف الشباب والرياضة جعلت أجيالا كاملة فخورة بتتويج المنتخب الأوليمبي بطلًا لكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، وتأهله إلى أولمبياد طوكيو 2021.. ثم إعادة ترميم استاد القاهرة الدولي، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي أصبح حديث العالم حتى تلك اللحظة، وصُنِّفَ ضمن أفضل الاستادات على مستوى العالم.

وأوضح أن الدولة المصرية أولت الاهتمام أيضا بالتطوير في ملف الشباب والرياضة بالقارة الأفريقية كلها، ففي فبراير 2020 وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2020 الخاص باتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي تهدف إلى مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده؛ لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الأفريقية.



وأشار إلى أن الخطوات الجادة في ملف البنية التحتية الرياضية كانت واضحة أيضا منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، فتم تطوير المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والتى تتضمن إنشاء استاد حديث وفق أعلى المعايير الدولية بسعة 40 ألف متفرج، إضافة إلى عدد متنوع من المنشآت الرياضية والترفيهية، ودراسة تطوير منطقة استاد بورسعيد الحالى وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل للمنشآت بتلك المنطقة.

وبين أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على قدم واسق في تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية، من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدنى ومواقع اكتشاف المواهب، فضلاً عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، في نفس السياق ترعى وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية منها المشروع القومي لاكتشاف الموهبيين رياضيا والمشروع القومي للناشئين والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.