أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأربعاء: مواجهات حاسمة في اليورو..موعد وصول بعثة الترجي التونسي إلي القاهرة.. وموعد مباراة منتخب مصر مواليد2003

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تشهد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مواجهات اليورو 2020، وموعد تجديد أحمد سيد “زيزو” عقودة مع الزمالك.

وترصيد تحيا مصر أحداث رياضية اليوم:

موعد مباراة فرنسا والبرتغال

يدخل منتخب البرتغال مباراته اليوم الأربعاء أمام نظيرة فرنسا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات “يورو2020" على قناة beIN Sports HD 1 .Max.

تقام مباراة منتخب ألمانيا أمام نظيرة المجر والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max

تقام مباراة منتخب كولومبيا أمام نظيرة البرازيل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية فجر الخميس على قناة beIN Sports HD 5 Max.

الترجي التونسي

يصل فريق الترجي التونسي غدا الخميس إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

فبما يحتاج بطل تونس للفوز فقط بنتيجة أفضل من 1 / 0 لضمان الصعود إلى نهائي أفريقيا بعدما خسر من الأهلي بهدف نظيف في مباراة الذهاب على ملعب رادي يوم السبت المقبل

يستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا

زى النهاردة وفاة مهندس الكرة المصرية رفعت الفناجيلى

تمر اليوم الذكرى السابعة عشر لوفاة مهندس الكرة المصرية، الذى توفى فى 23 يونيو عام 2004، بدأ رحلته مع كرة القدم فى نادى السويس ثم انتقل إلى النادى الأهلى موسم 1953-1954 بعد أن اكتشفه كشاف الأهلى الشهير عبد المنعم البقال وكان عمره وقتها 16 عاماً

الإسكواش

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات اليوم الثاني ببطولة الأبطال للاسكواش، والتى تضم أعلى 16 لاعبا ولاعبة في التصنيف العالمي بالاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 22 إلى 27 يونيو الجاري، بتنظيم أندية وادي دجلة، حيث يستضيف مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر البطولة المرتقبة .

زيزو

تترقب جماهير القلعة البيضاء إعلان اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب عن تمديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروى خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد أن تم تواصل الطرفان لاتفاق حول كافة بنود التعاقد الجديد الذى سيتم توقيعه، والتي من المقرر اليوم الاربعاء.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد الجزائر بالبطولة العربية

يدخل منتخب الشباب مواليد 2003 مباراته اليوم الأربعاء أمام نظيرة الجزائر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصر، حيث تقام علي استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية للبطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى 6 يونيو المقبل، ويطمع الفراعنة في تحقيق الفوز لضمان التأهل الرسمي لدور الـ8 بعد الفوز في المباراة الأولى على النيجر بهدفين دون رد.