/636951/مي-حلمي-تهاجم-رواد-السوشيال-ميديا-بسبب-تعاطفهم-مع-عماد-متعب

شنت الإعلامية مي حلمي الشهيرة بمذيعة الراديو حملة هجوم واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، بسبب تعاطف رواد مواقع التواصل مع عماد متعب عندما أعلن عن إصابته، وعدم حدوث ذلك مع الكابتن محمد صديق.

دوت الخليجيرصد هجوم مي حلمي على رواد السوشيال ميديا بسبب تعاطفهم مع عماد متعب وعدم دعم الكابتن محمد صديق إثر إصابته بورم في المخ.

تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لاعب كرة القدم عماد متعب الذي تصدر التريند منذ الإعلان عن مرضه وكسب تعاطف ودعوات الكثير من محبيه، أثار غضب مذيعة الراديو مي حلمي بسبب عدم وجود مثل هذا الدعم الذي قُدم لمتعب أثناء إعلان كابتن محمد صديق عن إصابته بمرض في المخ.

مي حلمي تهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت مي حلمي عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، مهاجمة: "شوفت كده الدنيا اتقلبت عشان لاعب قال إنه تعبان بس لسه مش عارف عنده إيه ربنا يشفي كل مريض أكيد، وبالنسبة لكابتن محمد صديق اللي عنده ورم في المخ وصرح بده من يومين عادي كده ؟ ولا عشان معندوش برنامج ومش تحت الأضواء وكده، يا كدابين الزفة انتو، قراري صح في اعتزال السوشيال ميديا حقيقي".

تفاصيل مرض عماد متعب

تعرض متعب منذ ساعات لأزمة صحية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة، وهو ما أصاب جمهوره بقلق شديد وسط ترقب لمعرفة نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها عاجلا للاطمئنان على حالته الصحية، و لم يكشف عماد عن المرض الذي أصيب به، ولكنه قال في تصريحات تليفزيونية إنه من المنتظر أن يسافر إلى إحدى الدول الأوروبية، من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته، بعد الأزمة التي تعرض لها الفترة.

قرار اعتزال مي حلمي

أوضحت المذيعة مي حلمي أنها تفكر في اعتزال عملها كمذيعة، والابتعاد نهائيًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت حلمي في منشور لها عبر خاصية استوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات، انستجرام: "بفكر جديًا باعتزال كلب شيء مهنتي كمذيعة، السوشيال ميديا نهائيًا، كل شيء، كل ما هو تعرفه الناس لا أريده".

وبعد تصدر مي حلمي التريند عادت لتؤكد جدية قرار اعتزالها، فأعربت عن انزعاجها قائلة: "حتى في قرار اعتزالي تريند أعمل إيه يا أعداء نصيبي، حتى وأنا بفكر أختفي عن كل حاجة، مش عارفة هتقتنعوا إمتى إن ده من عند ربنا".

وتابعت في أحد تعليقاتها على صديقتها: "بس أنا زهقت بجد ومش بمثل، أنا فعلًا بفكر، بس كلام الناس اللي بتحبني وبتقول لي لا ارجعي، واجعني".