/636958/بدء-امتحانات-الثانوية-العامة-التجريبية--لطلاب-المنازل-الذين-لم-يتسلموا-التابلت

يؤدي طلاب الثانوية العامة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت، اليوم الأربعاء، امتحان مادتي الاستاتيكا بالشعبة الرياضية، ومادة التاريخ بالشعبة الأدبية، من داخل اللجان.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تأدية الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت لأمتحان مادتي الاستاتيكا بالشعبة الرياضية.

بدء امتحانات الثانوية العامة التجريبية

تشمل فئات الطلاب الذين يؤدون الامتحانات اليوم، طلاب المنازل و مقسمي المواد الدراسية من العام الماضي.

وتبدأ الامتحانات من المنزل، بداية من غدا الخميس 24 يونيو، حيث سيكون سيستم الامتحان مفتوح أمام الطلاب من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءًا.

وكان طلاب الشعبة الأدبية، قد أدوا أمس، الامتحان التجريبي فى مادة التاريخ، بالطريقتين إلكترونيا عبر جهاز التابلت، وورقيا بنظام البابل شيت.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

بينما جاء جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .