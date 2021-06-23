/636959/تركي-آل-الشيخ-يعلن-عن-فرصة-جديدة-لإبراز-المواهب-الشبابية-بالسعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن فرص لمشاركة الموهوبين في مبادرة لاكتشاف المواهب والمشاريع المميزة في المجالات المختلفة، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

دوت الخليج يرصد إعلان تركي آل الشيخ عن فرص لإبراز المواهب الشبابية بفاعليات ومواسم السعودية

كتب المستشار تركي آل الشيخ عبر تويتر: " اللي عنده موهبة أو مشروع مميز في مجالات مختلفة تراك مطلوب بالمواسم فرصتكم الآن للمشاركة في فعاليات ومواسم السعودية".

تركي آل الشيخ يصدر أولى رواياته

وكان قد كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن موعد صدور روايته الأولى "تشيللو"، التي من المقرر عرضها مع انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب بالسعودية.

فكتب آل شيخ عبر تويتر: "وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر.. انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاء الله.. وستتحول إلى فيلم سينمائي قريبًا".

وحول الرواية صرح آل الشيخ من قبل بأنها ستكون أول فيلم رعب يتم تصوير جزء منه في المملكة العربية السعودية، ويضم نخبة من كتاب السيناريو في العالم، بالإضافة إلى المخرج، فيكرام بهات، بمشاركة مجموعة من النجوم العرب.

أما عن سعرها فقال آل شيخ: "ستباع هذه الرواية بدولار أمريكي واحد أو ما يعادله في كل أنحاء العالم دعماً للثقافة: "التواصل والقراءة والقيم الفكرية لا تقدر بثمن".