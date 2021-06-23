إيهاب رمزى يتهم مسئولي ماسبيرو بالتقصير فى الترويج للسياحة المصرية عالمياً

/636961/إيهاب-رمزى-يتهم-مسئولي-ماسبيرو بالتقصير-فى-الترويج-للسياحة-المصرية-عالميا

أعرب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن أسفه الشديد من ضعف أداء وسائل الاعلام المصرية بصفة عامة وماسبيرو سواء التليفزيون او الاذاعة فى الترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

دوت الخليج يرصد اتهام مسئولي ماسبيرو بالتقصير فى الترويج للسياحة المصرية عالمياً

وقال الدكتور إيهاب رمزي فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه منذ أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومى للحضارة بالفسطاط يوم 3 ابريل الماضى وهناك العشرات بل المئات من الرؤساء والقادة ورؤساء الحكومات والوزراء ونجوم الكرة والفن من مختلف دول العالم يتوافدون على متحف الحضارة ولكن للاسف الشديد فان الاعلام المصرى لايهتم بمثل هذه الاحداث.

وأشاد الدكتور ايهاب رمزى الى ان هناك تقصيراً شديداً فى اداء الاعلام المصرى خاصة ماسبيرو وهذا الامر يتطلب محاسبة المسئولين بالإعلام والتليفزيون مطالباً من رئيس الوزراء ووزير السياحة والاثار والهيئة العامة للاستعلامات بسرعة التدخل مع اعادة تقييم كافة المسئولين عن الاعلام المصرى.

وأكد الدكتور ايهاب رمزى أنه على سبيل المثال قام خلال الساعات القليلة الماضية وزراء الإعلام العرب بزيارة متحف الحضارة وقاموا والوفود المرافقة لهم فى جولة بالمتحف المتحف وبدأت الزيارة بجولة على المومياوات الملكية الفرعونية والتى تضم 18 ملكًا و4 ملكات من العصور الفرعونية المختلفة، وقد اضطلع الحضور على تاريخ كل منهم ودورة فى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومن بينهم الملك تحتمس الثالث والذى خاض معارك عديدة ومومياء الملكة أحمس نفرتاري وقال الدكتور إيهاب رمزى : كنت أتصور ان تنتقل كاميرات ماسبيرو، وميكروفونات الاذاعة المصرية وايضا الفضائيات الخاصة الى متحف الحضارة لمتابعة مثل هذه الاحداث وعمل حوارات مع جميع وزراء الاعلام العرب ونقلها على الهواء مباشرة من قلب متحف الحضارة بالفسطاط مؤكداً ان مثل هذه الامور تحتاج الى عقول مهنية لإدارتها إعلامياً بكل مهنية واحترافية للترويج للسياحة والاثار المصرية اقليمياً وعربياً وافريقياً وعالمياً.