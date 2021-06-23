/636962/السيطرة-على-حريق-أعلى-سطح-3-منازل-بنجع-حمادي

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في أعلى سطح ٣ منازل بقرية الحلفاية قبلي بنجع حمادي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق اعلى سطح 3 منازل بنجع حمادي

تفاصيل الحريق

وكان تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بنشوب حريق في سطح ٣ منازل بقرية الحلفاية قبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين تلفيات في مخلفات زراعية فوق الأسطح، دون أن يسفر عن أى خسائر في أرواح بشرية.

الحماية المدنية

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هاني الاتربى، مدير الإدارة العقيد حسين صلاح، وكيل الإدارة بـ 4 سيارات للتعامل مع الحريق.

و نجحت قوة من الحماية المدنية برئاسة الرائد رامي إيهاب، في السيطرة على الحريق قبل الامتداد لبقية المنازل المجاورة فى المنطقة.

و فى ذات السياق، تمكنت إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق منزل بالدور الثاني بقرية كرم عمران، نتج عنه خسائر بعض أثاثات المنزل، دون أن يسفر عن أي إصابات بين سكان العقار.

تحررت المحاضر اللازمة بالواقعتين و أخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.