/636965/نبيل-معلول-أتفق-مع-قرار-فرجاني-ساسي-بالرحيل-عن-الزمالك

يستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

يرى نبيل معلول المدير الفني السابق للترجي التونسي ومنتخب سوريا، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لعب مباراة تكتيكية عظيمة أمام الترجي في تونس، موضحا أن مباراة العودة ستكون صعبة لأن الترجي ليس لديه مايخسره.

ويرصيد دوت الخليج تصريحاته:

وتابع نبيل معلول في تصريحات تليفزيونية على فضائية أون تايم سبورتس: "الأهلي لعب على جزئيات صغيرة، وكان من الصعب على الترجي في تونس، لكن موسيماني أربك خطة معين الشعباني ولاعبي الترجي المؤثرين كانوا خارج نطاق الخدمة".

وتابع: : “ أنا أتفق مع قرار فرجاني ساسي بالرحيل عن الزمالك بعيدَ عن الناحية العاطفية".

وعن رحيله عن تدريب المنتخب السوري قال معلول أختتم قائلاً: " لقد أرسلت انذار بدفع راتبي في شهر مارس الماضي، وكان يحق لي الرحيل بدون شروط جزائية في شهر أبريل، لكنى احترمت الفترة الصعبة التي كانت تنتظر منتخب سوريا والتزمت بالمباريات، وبمجرد انهاء هذه المرحلة قمت بفسخ التعاقد، وليس هناك اي أمل بحل الأزمة ودي".

الكاف

ومن ناحيه اخري قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، يومالاثنين الماضي، تشكيل جولة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي المصري قد فاز على مضيفه الترجي التونسي، في ملعب رادس، بهدف دون رد، كما انتصر كايزر تشيفز بنفس النتيجة على الوداد البيضاوي في المغرب

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي والزمالك

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصد بطولة إفريقيا وإنتزع اللقب من غريمه التقليدي الزمالك في النسخة الماضية، بنتيجة 2/1، لصالح الشياطين الحمر احرز الأهداف كل من عمرو السوليه ومجدي أفشة للمارد الأحمر، وقائد الفارس الأبيض شيكابالا