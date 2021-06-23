/636969/شريف-إدريس-يهاجم-المتعاطفين-مع-حنين-حسام-مش-هتناقش-مع-حد-بيدافع-عن-الدعارة

هاجم الفنان المصري شريف إدريس حملة الدعم والتعاطف التي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية بسجن كلًا من اليوتيوبر حنين حسام 10 سنوات وصديقتها مودة الأدهم ب 6 سنوات لما ارتكباها من جرائم مخلة للأداب إذ وجد العديد من الأشخاص أن هذا الحكم ليس عقاب مؤقت إنما بمثابة حكم بإعدام.

دوت الخليج يكشف رأي الفنان شريف إدريس حول قضية اليوتيوبرز حنين حسام ومودة الأدهم بعد الحكم عليهم بالسجن.

كتب شريف إدريس عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك معبرًا عن إنزعاجه: "هو أنا مش فاهم بصراحه الناس اللي صعبان عليهم البنتين حنين وموده وبيدافعو عنهم..بتدافعو عنهم بمنطق إيه؟ والمصيبه أن أغلب اللي بيدافعو عنهم لو واحد بعتلهم رساله قالهم مساء الخير يفضحوه ويقولو متحرش".

وتابع موضحًا بعض الأسباب التي استحقت أن تؤدي بكلًا من الثنائي حنين حسام ومودة الأدهم إلى السجن قائلًا: "أولا الأحكام اللي أخدوها مكانتش بسبب ڤيديوهاتهم عالتيك توك..أحكام أخدوها علشان هما كانو بيغرو بنات صغيرة يقلعوا هدومهم ويقعدوا علي برامج لايڤ بمقابل مادي وبياخدو عليه نسبة..يعني لو حضرتك دخلك راجل قالك اقلعي هدومك وهتاخدي فلوس وانتي شتمتيه واتقبض عليه كان هيصعب عليكي وتدافعي عنه؟، طيب تقبلي بنتك واحده تدخل تغويها بالفلوس والدولارات علشان تقلع علي برنامج لايڤ؟، والداخليه قبضت عليهم بعد تتبع واثباتات مش من فراغ..والمحكمه ماحكمتش غير بدلائل..يبقي اهبطو بقي واهدو علي نفسكم وكفايه تناقض الله يستركم".

فيديو حنين حسام يكسب تعاطف الشعب المصري

وكانت قد خرجت "فتاة التيك توك" حنين حسام منذ أيام وقبل ساعات من القبض عليها في فيديو لاستعطاف الشعب، وكانت تدرك قبلها حجم التأثير الذي سيحدثه هذا الفيديو، لذا خرجت باكية، دون مساحيق تجميل، بكانيولا طبية في يدها، لتذرف دموع التماسيح وهي على يقين أنها ستجد من يتعاطف معها، لكن المفاجأة أن الأغلبية الكاسحة من ردود الفعل جاءت متعاطفة معها وليست النسبة القليلة التي كانت تستهدفها حسام.

تفاصيل محاكمة حنين حسام

الجدير بالذكر ، أنه بعد القبض عليها، رحلّت الأجهزة الأمنية، يوم الثلاثاء ، حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك» إلى سجن القناطر لتنفيذ حكم حبسها 10 سنوات بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيعها نموذج الحبس من محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة باقي المتهمين حضوريا بالسجن 6 سنوات وتغريم كلا منهم 200 ألف جنيه.