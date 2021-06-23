/636970/التعليم-الشكل-النهائي-لامتحانات-الثانوية-العامة-عقب-انتهاء-الاختبارات-التجريبية

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن وزارة التعليم تحاول سماع كل الآراء العاقلة فيما يتعلق بالثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بدرسة التجربة الثالثة للامتحانات التجريبية للثانوية العامة من كل النواحي، علي أن يتم بعدها تحديد الشكل النهائي للامتحانات التي ستنطلق يوم 10 يوليو القادم.

امتحانات الثانوية العامة 2021

جاء ذلك خلال رد الوزير على استفسار أحد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بأحد جروبات " الواتس أب"، الذي أشار نص فيه إلي أن أجهزة" التابلت"، أصبحت غير ملزمة ومعظم الطلاب ينوون عدم تضييع وقت فيه وأولاد كثيرون هكروا التابلت أو حملوا عليه مذكرات وكتب وكثير من الطلاب بخبرتهم يشككون في معرفة استخدام النت من عدمه في اللجان.. طيب ممكن نلغي موضوع التابلت ونخلي الحل في البابل شيت وفي ورقة الأسئلة، وكده يبقى عندنا وسيلتان لمراجعة إجابة الطالب وفي نفس الوقت تم تأمين اللجان خصوصا أن الموبيلات ممنوعة".

جداول الامتحانات 2021

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قررت عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) بمزيج من الامتحان الالكتروني والورقي للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث جاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

بينما جاء جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .