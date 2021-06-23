القوى العاملة تبحث مع «الدولية للهجرة» مشروعات التعاون المستقبلية

جدة - نرمين السيد - بحثت وزارة القوى العاملة مع المنظمة الدولية للهجرة الخطوات المستقبلية لمشروعات التعاون بين الجانبين، وتطوير مهارات الشباب والتدريب وفق أحدث النظم العالمية وتوفير فرص عمل لهم.





وذكرت وزارة القوى العاملة فى بيان اليوم الأربعاء، أن الطرفين اتفقا على خارطة العمل خلال المرحلة المقبلة لتفعيل المشروعات القائمة فيما بين الوزارة والمنظمة، خصوصا فيما يخص مشروع مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال مع شركة مايكروسوفت، ومشروع شباب المتوسط، ومشروع الاستجابة الإقليمية لجائحة كورونا بدول شمال إفريقيا، ومشروع الحوكمة وتنقل العمالة والحوار المشترك.

واتفق الجانبان على عقد مؤتمر خاص بتنقل العمالة خلال يوليو المقبل، فى إطار مشروع THAMM المشترك فيما بين الوزارة والاهتمام بمشروعات الحوكمة والتوظيف الأخلاقى، ونظم الاعتراف بالمهارات ، والهجرة والتنمية.

وأعربت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة،عن ترحيبها بوفد المنظمة الدولية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة من خلال المشروعات المشتركة فيما بين الجانبين بقطاعات عمل الوزارة فى مختلف المجالات.

واقترحت عمل حملات توعية إعلامية بفيديوهات قصيرة ورسوم متحركة، وتوعية المواطنين بطريقة سهلة تصل إلى كافة طبقات المجتمع ، وذلك فى إطار مشروع الاستجابة الإقليمية لجائحة كورونا بدول شمال إفريقيا.

من جهته، أكد مدير المشروعات بالمنظمة ديان ميتشفسكى، استمرار التواصل مع الوزارة، باعتبارها أهم الشركاء لدى المنظمة، لافتا إلى أن تنقل العمالة من أهم الأنشطة التى تهتم بها المنظمة فى عدد كبير من دول العالم، مشيرا إلى ما يحدث فى ألمانيا التى تعانى على مدار السنة الثانية على التوالى من نقص فى عدد السكان، وحاجتها إلى استقدام عمالة من الخارج.

واستعرض الجهود المبذولة من الجانبين فى المشروع المشترك مع شركة مايكروسوفت، الذى يتعلق بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لافتا إلى أنه تم عقد تقييمات لـ 24 مرشحا، واختيار 15 منهم ليتم تدريبهم فى إطار المشروع بدءا من الأسبوع المقبل.

وحول مشروع شباب المتوسط الذى يسعى لتوفير فرص عمل للشباب المتدربين عند عودتهم إلى أرض الوطن من التدريب، فقد رشحت الوزارة ثمانى متدربين محتملين فى قطاع السياحة، وتم اختيار متدرب منهم لديه الاشتراطات اللازمة للتدريب المتاح فى دولة إيطاليا ، كما تم ترشيح 12 مهندسا فى مجالى تكنولوجيا المعلومات من قبل جامعة النيل، وتعهدت الجامعة بتوفير فرص عمل لهم جميعا.