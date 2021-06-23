ملفات مهمة على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة مدبولى

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور مصطفى مدبولى افتتح صباح اليوم الخميس البورصة المصرية، وذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تدشين مؤشر "تميز" لقياس أداء وحركة السوق. وأكد مدبولى فى كلمة له خلال الافتتاح أن الحكومة لم ولن تدخر جهدا فى اتخاذ أى إجراءات تدعم عمل البورصة.

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