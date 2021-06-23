تخريج دفعة جديدة من خريجي الوحدات المتنقلة وندوة عن المساواة بين الجنسين...

قامت مديرية القوى العاملة بالمنوفية في إطار مبادرة "حياة كريمة" بتخريج دفعات من خريجي وحدة التدريب المتنقلة المتواجدة في مدينة الشهداء بالمنوفية على مهنة التفصيل والحياكة ممن اجتازوا التدريب وتم اختبارهم على المهنة ،في إطار مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة للشباب وراغبي العمل.

كما قامت وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ، وتحت شعار ( المرأة = الرجل في الحقوق والواجبات ) ، بعقد ندوة بعنوان: "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة " ، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التى بدأتها الوحدة من أجل نشر ثقافة العمل الآمن ، وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص عمل المرأة ومساندتها وتمكينها إقتصادياً .

وقام على حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية ، بتسليم شهادات إتمام التدريب لخريجي التدريب بالوحدة المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ، بحضور مصطفي كحلى مسئول التدريب بالمديرية .

وقال مدير المديرية ، أن التدريب يتم وفق نظام الساعات المعتمدة بإجمالى 150 ساعة تدريبية ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وأعمال التطهير اللازم ، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، مع التأكيد على التباعد الاجتماعي فيما بين المتدربين و تقليل أعدادهم في كل دورة تدريبية .

حضر الندوة: كريستينا إبراهيم مدير إدارة المرأة وتكافؤ الفرص ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية ، ومحمد سالم مسئول بروتوكول التعاون وعضو الوحدة ، وزينب سويد مسئول العلاقات والمنسق الإعلامى ، ودعاء محمد السيد عضو السلامة والصحة المهنية بالوحدة .