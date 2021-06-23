الجريدة الرسمية تنشر قرار التضامن بشأن قيد النظام الأساسي لإحدى الجمعيات الخيرية...

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 141 الصادر السبت 23 يونيو 2021، قرار مديرية التضامن الاجتماعي في دمياط، بشأن قرار قيد النظام الأساسي لمؤسسة الضياء الخيرية في دمياط.

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