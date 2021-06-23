مصر تنجح في التنسيق بين 136 دولة لإطلاق نداء عالمي للقضاء على...

نجحت الجهود المصرية فى إطلاق نداء عالمي فى مجلس حقوق الانسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم. ولقد حظي هذا النداء، الذى تم اطلاقه بالتعاون مع بوركينا فاسو وصندوقيّ الأمم المتحدة للسكان والطفولة، على دعم غير مسبوق من 136 دولة. يأتي ذلك على خلفية الأهمية التى توليها مصر للقضاء على ظاهرة ختان الاناث وفى ضوء الجهود الوطنية ذات الصلة والتى توجت مؤخراً بتصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون لتشديد العقوبات ذات الصلة بجريمة ختان الإناث، وتوسيع نطاقه ليشمل كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة.

وأوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن الدول المؤيدة للنداء العالمي قد اتفقت جميعا على ضرورة مواصلة الجهود اللازمة للقضاء على ظاهرة ختان الاناث والحد من انتشارها ورفع الوعي بعواقبها واضرارها الصحية والنفسية على النساء والفتيات، مضيفاً أن ختان الاناث جريمة لا يمكن تبريرها على أى أساس ديني أو ثقافي. وشدد المندوب الدائم فى جنيف على الدور الهام للمجتمع المدني فى هذا الصدد باعتباره شريكاً هاماً للحكومات يساهم فى رفع مستوي الوعي بالأضرار الصحية والنفسية لهذه الجريمة ومعالجة ضحاياها وكذا رفع الوعي بعواقبها للحد من انتشارها.