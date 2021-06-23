المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات يكشف موعد إحلال سيارات الميكروباص

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن هذه المبادرة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شهر يناير الماضي، ومازال العمل فيها ساريا، لإحلال السيارات الملاكي والتاكسي، موضحًا: "نحن بصدد إحلال سيارات الميكروباص في شهر يوليو القادم".

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف بتوسيع مشاركة المواطنين في هذه المبادرة وتم الإعلان عن مشاركة التوك توك ولكن جرى التوجيه بتقنين وضع التوك توك أى أن يكون له بيانات معتمدة في الجهات المعتمدة مثل المرور والمحافظة وسيحمل لوحات معدنية نظرا لما يعانيه الشارع المصري من التكاتك غير المرخصة".

وتابع المتحدث الرسمي مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن هناك أكثر من ميزة يستفيد منها المشاركون في المبادرة منها الحصول على تخفيضات في أسعار المركبات التي تشارك في إنتاجها الشركات المصرية عن نظيرتها الموجودة في السوق الخارجي، كما يوفر الجهاز المصرفي للدولة عائدا ثابتا على قرض بثمن السيارة الجديدة بنسبة 3%، ولا تكون مركبة أو متزايدة.

وأردف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن المستفيد يحصل على وثيقتي تأمين أحدهما على المركبة ضد السرقة والحرائق وغيرها، والأخرى عن حياة قائد المركبة وهما وثيقتان مخفضتان عن السوق الخارجي بنسبة 50%.

وواصل: "في حالة التكاتك فإنه جرى تخصيص مميزات أخرى مثل الحصول على بعض المميزات التأمينية مثل التأمين الاجتماعي أو الصحي وبالنسبة لتكاليف التراخيص فإن الجهات المعنية تعمل على تخفيضها إلى أقصى حد ممكن".