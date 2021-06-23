/636968/رشا-أبو-شقرة-تتقدم-بطلب-لوزير-التنمية-المحلية-لإنشاء-وحدة-مطافي-واسعاف-بصفط-اللبن

تقدمت النائبة رشا ابو شقره،أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب،بطلب إلى اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، بالموافقة على إنشاء نقطة اسعاف ومطافئ، إضافة إلى رفع كفائة الطرق العامة واجراء اعمال الرصف،وتنظيم موقف سيارات صفط بالشكل اللائق لأهالي صفط اللبن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم رشا أبو شقره بطلب لإنشاء وحدة مطافي واسعاف بصفط اللبن

إنشاء مجلس أعلي للشئون الافريقية

وجديرا بالذكر ان النائبة رشا ابوشقرة، أمين سر لجنه الشئون الافريقية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، تقدمت باقتراح برغبة بإنشاء مجلس أعلي للشئون الافريقية، علي ان يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية ويضم كافه الوزرات والهيئات المعنية بالشأن الافريقي،إضافة إلى أن يحدد المجلس مهام رسم السياسة العامة للدولة تجاه القارة الافريقية ومتابعة أداء كافه الاجهزة لأدوارها في كافه المجالات،فضلا عن اختيار هيئة خبراء للمجلس تضم كوادر أكاديمية وعملية في الشئون الافريقية.

الجلسة العامة

وتجدر الاشارة إلى أن وزير البترول الدكتور طارق الملا، حضر الجلسة العامة لمجلس النواب الاسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، لمناقشة أزمة التعيينات فى قطاع البترول، إضافة إلى مناقشة توصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات الجمهورية، ورفع المستشار الدكتور حنفي الجبالي الجلسة العامة لتعاود الانعقاد فى 27 من يونيو الجاري.