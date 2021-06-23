/636971/أيمن-محسب-يتقدم-بطلب-احاطة-بشأن--تعظيم-الاستفادة-من-مستشفيات-التكامل-وتحويلها-لمراكز-طبية-نموذجية

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن تعظيم الاستفادة من المستشفيات التكاملية، خاصة وأن أعداد هذه المستشفيات يبلغ تقريبا 544 مستشفى، تقع فى المحافظات عالية الكثافة السكانية على مستوى الجمهورية، هناك نحو 82 مستشفى تكاملي فقط تم تحويلها لخدمات أخرى، وهذا الرقم لا يتناسب مع خطة الدولة سواء بشأن تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، أو الجهود المبذولة لتطوير وتحسين منظومة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم أيمن محسب بطلب احاطة

وأوضح النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن هذه المستشفيات تمثل ثروة قومية مهملة، يجب وضع خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة منها فى تقديم الخدمة والرعاية الطبية اللازمة فى قطاع من أهم وأبرز القطاعات على مستوى الجمهورية، متسائلا، لماذا لا يتم تحويل هذه المستشفيات على مستوى الجمهورية لمراكز طبية نموذجية تقدم الخدمة الصحية للمواطنين، خاصة فى المناطق التى تفتقد للخدمة الجيدة، مع العلم أن هذه المستشفيات مهيأة لتقديم الخدمة وتمتلك بنية تحتية جاهزة للعمل.

مستشفيات التكامل

وأشار النائب أيمن محسب ،عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة سبق وأن أعلنت أكثر من مرة خلال السنوات السابقة عن التقدم بمقترح شامل كامل للتعامل مع ملف مستشفيات التكامل والاستفادة منها، ولكن لم تعتمد خطة التطوير حتى هذه اللحظة، مما يستوجب وضع جدول زمنى لسرعة الانتهاء من وضع التصور على أن يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع هذه المنشآت الطبية لصالح المواطنين والنهوض بالخدمة وحمايتها من التعدى.