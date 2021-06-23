/636972/دينية-النواب-فى-زيارة-ميدانية-بشأن-تأخر-نقل-الورش-الواقعة-فى-الغردقة-إلى-منطقة-الحرفيين

وصل وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى محافظة البحر الأحمر، للقيام بزيارة ميدانية بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين المخصصة لها بمدينة الغردقة، وذلك نتيجة مغالاة سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة اللجنة الدينية بالبرلمان للبحر الأحمر

الورش الواقعة داخل الغردقة

ويرأس وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ويضم الوفد النواب: الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، وعبير نصار، ودعاء محمد سليمان، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى هويدا صالح خليل، أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم، مساعد أمين اللجنة.

كان في استقبال اللجنة، اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ومن المنتظر، أن يستقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف اليوم.

زيارة لجنة حقوق الانسان للأسكندرية

وتجدر الاشارة إلى أن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب إلي محافظة الاسكندرية لتفقد مشروع بشاير الخير وحياة كريمة بمحافظة الإسكندرية .

ومن المنتظر أن يلتقي الوفد البرلماني اللواء محمد الشريف - محافظ الاسكندرية و الواء فهمى هيكل - قائد المنطقه الشمالية و اللواء احمد العزازي - مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات.

ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنه ووكيلي اللجنة النائب ايمن ابو العلا، والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنه،والنواب اعضاء اللجنة، النائبة نانسي نعيم، والنائبة مرثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور، عبد النعيم حامد، وياسر عبد المولي، والنائبة دعاء عريبي، والنائبة هند رشاد