المنتخب الأولمبي:هناك اقتراح بمطالبة «كاف» بتقديم موعد نهائي إفريقيا

/636973/المنتخب-الأولمبيهناك-اقتراح-بمطالبة-كاف-بتقديم-موعد-نهائي-إفريقيا

يفكر المنتخب الأولمبي المصري، في تقديم اقتراح للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن طريق اتحاد الكرة، بتقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصيد دوت الخليج قرار الكاف في تغير موعد مباراة الاهلي:

قال علاء عبد العزيز مدير المنتخب في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "لا مجال لمخاطبة الاتحاد الدولي من أجل أي استثناء بشأن تأخير انضمام لاعبي الأهلي إلى الفقاعة الطبية، إجراءات كورونا صارمة للغاية".

وتابع "ننتظر التنسيف بين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي".

واختتم قائلاً: "هناك اقتراح اخر بمطالبة كاف بتقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا يومين خاصة أن هذا الاقتراح يفيد أيضا نادي كايزر تشيفز حال تأهله للنهائي لأنه يضم بين صفوفه 5 لاعبين في منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي".

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو، وهو نفس موعد الدخول الأخير للاعبي المنتخب الأولمبي للفقاعة الطبية في أولمبياد طوكيو، الأمر الذي قد يهدد لاعبي الأهلي بالغياب عن الأولمبياد.

يستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويسعي المارد الأحمر في تحقيق الفوز والتأهل إلي نهائي دوري ابطال إفريقي، وذلك بعد أن حقق الفوز علي الترجي في مباراة الذهاب بنتيجة هدفدون مقابل احرز محمد شريف مهاجم الفريق.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

الكاف

ومن ناحيه اخري قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدمكاف، يومالاثنين الماضي، تشكيل جولة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي المصري قد فاز على مضيفه الترجي التونسي، في ملعب رادس، بهدف دون رد، كما انتصر كايزر تشيفز بنفس النتيجة على الوداد البيضاوي في المغرب