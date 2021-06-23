/636974/خالد-الغندور-يكشف-موعد-وصول-فرجاني-ساسي-لاعب-الزمالك

أكد الاعلامى خالد الغندور، أن التونسى فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك سوف يعود إلي القاهرة السبت المقبل لمشاهدة مباراة الاهلى والترجى بدوري الابطال .

ويرصيد دوت الخليج تصريحات خالد الغندور:

وقال خالد الغندورعبر إذاعة أون سبورت إف إم :" معلومات مؤكدة عندى أن فرجانى ساسى أبلغ المقربين منه بالعودة للقاهرة السبت المقبل ، يمكن جاى يتفرج على ماتش الترجى والأهلى اللى هيقام فى نفس اليوم".

وتابع:" سوف يعود فرجاني ساسي يوم السبت المقبل ووكيل أعماله مهند عون ، وليس لديه اي من العروض فى الوقت الحالى لان الدحيل القطرى تراجع عن التعاقد معه بسبب رغبة المدير الفنى للدحيل فى عدم ضمه".

وأضاف :" فرجاني وقع للدحيل القطرى عقد مبدئى مقابل 9 مليون يورو على أن يفعل عقب الكشف الطبى قبل أن يتراجع المدير الفنى عن ضمه وبالتالى أصبح لايملك عروض".

وأختتم حديثة قائلاً:" الحديث عن تدخل إدارة الزمالك هي السبب في رحيل فرجاني ساسي هذا كدذب ، وليس هناك دخل للثنائى إبراهيم عبد الله وطارق حشيش فى الامر ، اللاعب ووكيله تراجع عن تنفيذ الاتفاق الذي عقدوه مع ادارة الزمالك".

فاز الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز فريق القلعة البيضاء مركز في المراكز الأربعة في الدور النصف نهائي للبطولة، في لقاء شهد عليه ستاد السويس الجديد.

الهدف الأول في المباراة

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

الهدف الثاني في المباراة

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

في حراسة المرمى : محمود جنش .

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي .

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري .