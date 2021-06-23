بعد استبعاد غادة عادل..نيللي كريم بطلة فيلم "كازابلانكا 2"

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استقر صنّاع فيلم "كازابلانكا 2" على الفنانة نيللي كريم لتكون بطلة الجزء الثاني من الفيلم وذلك بعض إجراء إجتماع بطل العمل النجم أمير كرارة والمؤلف هشام هلال، والمخرج بيتر ميمي لتحديد الشكل النهائي للفيلم وموعد البدء في تصويره.

دوت الخليج يكشف خوض الفنانة نيللي كريم بطولة الجزء الثاني من كازابلانكا أمام أمير كرارة بعد انتهاء دور غادة عادل

ستبدأ تصوير أحداث الجزء الثاني من فيلم كازابلانكا من حيث انتهى الجزء الأول والتي ظهرت به نيللي كريم كضيفة شرف، وفوي الوقت الذي ستتولي نيللي البطولة النسائية في الجزء الثاني سينتهي أدوار الفنانتين غادة عادل ولبلبة أبطال الجزء الأول من العمل.

وقرر صناع "كازابلانكا 2" أن تبدأ أحداثه من مدينة برشلونة في إسبانيا حيث سافر إليها أبطال الفيلم من المغرب التي دارت فيها أحداث الجزء الأول.

تفاصيل مشاركة نيللي كريم في الجزء الأول من كازابلانكا

الجدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم تحدثت عن مشاركتها في الجزء الأول من فيلم كازابلانكا موضحة أن الأمر بدأ باتصال ودعوة من أمير كرارة لزيارة موقع التصوير وهناك عرض عليها المشاركة قبل أن توافق عليها، كما أنها تمكنت من أداء المشهد بسهولة رغم حركاته العنيفة لكنها تتمتع باللياقة البدنية المطلوبة لأدائها بسبب كونها راقصة باليه، مشيرة إلى أنها أحبت مشاهد الأكشن وترحب بتقديمها في أعمال قادمة كنوع من التغيير.

أبطال فيلم كازابلانكا

الجزء الأول من فيلم «كازابلانكا» بطولة أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والتركي هاليت أرجنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

ودارت أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.