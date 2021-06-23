/636976/الزمالك-يصل-للمباراة-رقم-13-دون-هزيمة-بعد-تحقيق-الفوز-علي-مصر-المقاصة

حقق فريق الزمالك الفوز علي نظيرة مصر المقاصة، والتي انتهت بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويرصيد تحيا مصر ارقام الزمالك:

استطاع الزمالك أن يحقق الفوز أمس الثلاثاء على مصر المقاصة بهدفين دون رد، في الدور ربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليصل الفارس الأبيض إلى المباراة رقم 13 على التوالي بدون هزيمة، ومنذ مباراة الأهلي صاحب الوصافة في مسابقة الدوري بالدور الأول،

والفارس الأبيض عاد للطريق الصحيح سريعاً ،وانطلق نحو تحقيق 9 انتصارات محلية و4 تعادلات فقط، وحقق الفوز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسموحة السكندري وإنبي وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي وأسوان في مسابقة الدوري بجانب الانتصار على الإسماعيلي ومصر المقاصة في مسابقة كأس مصر، وتعادل الزمالك في 4 مباريات بالدوري أمام المقاولون العرب وبيراميدز والأهلي والجونة.

فيمايتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، بجانب التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

وفاز الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز فريق القلعة البيضاء مركز في المراكز الأربعة في الدور النصف نهائي للبطولة، في لقاء شهد عليه ستاد السويس الجديد.

الهدف الأول في المباراة

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

الهدف الثاني في المباراة

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

في حراسة المرمى : محمود جنش .

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي .

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري .