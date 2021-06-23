/636981/القصة-الكاملة-لـ--تجديد-فرجاني-ساسي-فشل-عروض-الأندية-القطرية-والتهرب-بداعي-الإصابة--وعودة-اللاعب-للقلعة-البيضاء

لا يزال فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، يتصدرعناوين الصحف العربية، خاصة خلال الساعات الأخيرة، بعدما صرح أحد المسؤولين السابق بنادي الزمالك، عن أسباب فشل التفاوض مع فرجاني ساسي، من أجل تجديد عقده مع نادي الزمالك، ويرصد دوت الخليج تفاصيل أزمة ساسي مع القلعة البيضاء.

فرجاني ساسي ينشر فيديو مثير للجدل عبر تويتر

ونشر فرجاني ساسي فيديو على موقعه الرسمي على "تويتر" وعلق عليه قائلا" دي واحدة من الحقائق اللي اتكلمت عنها"، واحتوى الفيديو الذي نشره ساسي على "تويتر" على فقرة من برنامج "في الجول" والذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال على قناة الحدث، حيث تحدث أحمد جمال مع أيمن يونس، عضو اللجنة التنفيذية السابق والمشرف على الكرة بنادي الزمالك عن أسباب فشل المفاوضات مع فرجاني ساسي.

هل تسبب ابراهيم عبدالله في فشل توقيع ساسي للزمالك؟

وذكر يونس أن ساسي كان على وشك التوقيع لنادي الزمالك، ولكن تغير مسار المفاوضات بعد دخول ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، ومعه طارق حشيش المدير المالي السابق للزمالك، حيث أكد يونس أن الثنائي تسببا في فشل الحصول على توقيع ساسي للفارس الأبيض، بسبب حديثهما على مستحقات ساسي القديمة، مما جعل اللاعب يرفض التوقيع لنادي الزمالك. ينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، حيث أعلن اللاعب عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه قرر الرحيل عن القلعة االبيضاء بنهاية الموسم، ودخل نادي الدحيل القطري في التفاوض مع ساسي، وكان الدحيل على وشك الحصول على توقيع اللاعب، ولكن نشرت صحف قطرية أن نادي الدحيل القطري، أبدى عدم رغبته في إتمام التعاقد مع فرجاني ساسي، وأن إداراة نادي الدحيل صرفت النظر عن إتمام التعاقد مع اللاعب وذلك تلبية لرغبة مدرب الفريق.

الفرق الإمارتية تزاحم الدحيل القطري من اجل ضم ساسي

دخل نادي العين الإمارتي ونادي الوصل، ضمن الأندية التي ترغب في التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، حيث نشرت صحف تونسيه، أن نادي العين ونادي الوصل قاموا بالتواصل مع اللاعب من أجل الحصول على توقيعه، وأكدت الصحف أن الفريقين يرصدان مبالغ مالية ضخمة من أجل إقناع اللاعب للتوقيع لصالحهما، وأدى دخول فريقي العين والوصل في مسار التفاوض مع ساسي، إلى فشل فريق الدحيل القطري في إتمام التعاقد مع فرجاني ساسي.

التفكير في الرجوع للقلعة البيضاء

أصبح انتقال فرجاني ساسي لصفوف الدحيل القطري غير واضحة بعد خروج أنباء تفيد بأن اللاعب قد لا ينتقل لصفوف النادي القطري، الأمر الذي أثار الجدل حول إمكانية إعادة التفاوض مع اللاعب من جانب القلعة البيضاء ، لكن حتى الأن لم يستقر اللاعب على فتح باب مفاوضات جديدة مع الفارس الأبيض، يأتي هذا تزامنا مع عودة اللاعب بعد التوقف الدولي.

فرجاني ساسي في الزمالك اليوم

وتخلف فرجاني ساسي عن ميعاد العودة لصفوف القلعة البيضاء أثناء فترة التوقف الدولي بداعي الإصابة ، الأمر الذي دعى مسئولي النادي الأبيض يجهزون شكوى ضد اللاعب استعدادا لشكواه حفاظا على حقوق النادي، قبل أن يقرر اللاعب العودة لصفوف القلعة البيضاء اليوم عائدا من تونس بعد انتهاء فترة العلاج والتوقف الدولي.