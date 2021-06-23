صور.. الحماية المدنية تزيل جهاز تكييف بالطابق الـ 11 بكورنيش الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أزالت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع حى المنتزه أول جهاز تكييف آيل للسقوط بواجهة شقة بالطابق الـ 11 بعقار بطريق كورنيش الإسكندرية، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات.





تلقت غرفة عمليات حى المنتزه أول يفيد وجود جهاز تكييف معلق وآيل للسقوط على واجهة عقار أعلى مطعم شهير بمنطقة ميامى بطريق كورنيش الإسكندرية. انتقلت إلى موقع البلاغ كل من قوات الحماية المدنية وقسم شرطة المنتزه أول وإدارة مرور الإسكندرية وإدارتى الكوارث والأزمات والمتابعة الميدانية بالحى. تم إزالة جهاز التكييف المعلق بالدور الحادى عشر باستخدام سلم هيدروليكى نظرا لكون الوحدة السكنية مغلقة، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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