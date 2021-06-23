عمل هندسى نتباهى به.. ناجى الشهابى يحيى الرئيس السيسى على شبكة الطرق

جدة - نرمين السيد - أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية فى اجتماع المكتب السياسى للحزب، بشبكة الطرق والكبارى التى أنشأتها الدولة المصرية والتى نقلتها إلى العالمية.





وأكد أن شبكة الطرق والكبارى التى نفذتها مصر مؤخرا جعلتها تقفز 90 مركزاً عالمياً فى قطاع الطرق لتحتل المرتبة 28 على مستوى العالم بعد أن كانت فى المركز 118.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أنه بالرغم من التكلفة العالية التى أنفقتها الحكومة المصرية لتنفيذ تلك الشبكة إلا أنها فى النفس الوقت وفرت 178.1 مليار جنيه من وراء انشأهها شبكة الطرق والكبارى التى نفذتها فى أنحاء البلاد خاصة محاور القاهرة الكبرى وتوزعت الوفرة المالية التى حققتها مصر بواقع 13.4 مليار جنيه جرى توفيرها سنويا جراء تراجع حوادث الطرق، و117 مليار جنيه تم توفيرها سنويا بسبب تراجع أزمنة رحلات النقل التجارى، و66 مليون جنيه تم توفيرها فى فاتورة استيراد قطع غيار السيارات و4.3 مليون طن من المنتجات البترولية المستهلكة سنويا بقيمة 47 مليار جنيه .

كما أكد أن شبكة الطرق والكبارى التى أنشأتها الدولة المصرية عمل اكثر من رائع ويستحق أن نحيى الرئيس السيسى عليه فهو الذى كان وراء فكرتها ومتابعة تنفيذها بهذا الشكل الهندسى الجميل الذى جعلنا نتباهى به ونراه يضاهى أحدث شبكات الطرق والكبارى فى الدول المتقدمة .