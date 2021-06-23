شكرى يلتقى نظيره الجزائرى على هامش برلين 2 حول ليبيا

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ‎سامح شكري يلتقى بنظيره الجزائرى ‎صبرى بوقدوم على هامش مشاركتهما فى مؤتمر برلين ٢ حول ليبيا.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ‎سامح شكري يلتقى بنظيره الجزائرى ‎صبرى بوقدوم على هامش مشاركتهما فى مؤتمر برلين ٢ حول ليبيا. جاء ذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

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