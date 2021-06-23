البيئة: إعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء الإعداد لأول برنامج متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم للحفاظ على تنوعها البيولوجى وثرواتها الطبيعية وذلك من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة الممول من التعاون الإيطالي، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع وزارة البيئة.





وقالت فؤاد فى تصريحات اليوم الأربعاء، إن الاعداد للبرنامج يستهدف رصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم بكافها أشكالها النباتية والحيوانية ، بالإضافة إلى الحفريات كأحد أهم المعالم البيئية والتراثية الفريدة لمحميات الفيوم والمنطقة، علاوة على رصد نوعية مياه البحيرات وتنوعها البيولوجى للحفاظ على استدامتها وجودتها.

وأضافت وزيرة البيئة أن أعمال الرصد تعمل على تفعيل نظم الإدارة البيئية من خلال وضع أنظمة مستدامة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا تهتم بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزز بناء قدرات السكان المحليين لدعم التنمية المستدامة للمنطقة بالتعاون مع الباحثين بالمحميات وجامعة الفيوم والشباب والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة بمجالات البيئية والمتطوعين.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تدريب الشباب على أساليب الرصد والمتابعة واستخراج النتائج وتحليلها بما يساهم فى خلق فرص عمل غير تقليدية فى مجالات الرصد البيئى للموارد الطبيعية مثلما قامت الوزارة أيضا من خلال المشروع بتدريب الشباب على استخراج وصيانة و ترميم الحفريات بمتحف وادى الحيتان بالتعاون مع كليات العلوم بالجامعات المصرية وهو ما سيتم استكماله خلال الفترة المقبلة أيضا.

وأشارت فؤاد إلى قيام الوزارة من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى خلال الفترة المقبلة باستكمال أعمال التطوير ومتابعة أعمال دعم المجتمع المحلى فى محميات الفيوم وسيوة ووادى الجمال من خلال تنفيذ العديد من البرامج الطموحة لتنمية تلك المناطق ومهارات مجتمعها المحلى العاملين بالسياحة البيئية للوصول بتلك المناطق للمستويات العالمية فى أعمالهم اليدوية وأساليب الترويج لها وللمحميات مما يساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة أعداد الزائرين ودعم الشراكات المجتمعية فى أعمال الرصد البيئى وحماية تلك المناطق وما بها من ثروات طبيعية و حفريات ومعالم سياحية بيئية مميزة تحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة.