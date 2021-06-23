نتيجة الحائط أخطأت.. الإفتاء: استطلاع الهلال لم يوافق حساب الفلك لذى القعدة

جدة - نرمين السيد - أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنه نظرًا لكثرة التعليقات بخصوص الأيام الثلاثة القمرية فى شهر ذى القعدة، نتيجة استطلاع الهلال فى مصر لم توافق الحساب الفلكى، ولذلك فإن المكتوب فى نتيجة الحائط غير موافق للرؤية الشرعية.





وأكدت دار الإفتاء أنها هى المسؤولة عن إعلان بداية الشهور الهجرية فى مصر، والأيام البيض فى شهر ذى القعدة، هى: الخميس 13 ذى القعدة الموافق 24 يونيو، والجمعة 14 ذى القعدة الموافق 25 يونيو، والسبت 15 ذى القعدة الموافق 26 يونيو.

والأيام البيض هى أيام الليالى التى يكتمل فيها القمر ويكون بدرًا، وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربى، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها فى كامل استدارته وبياضه، فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك فى الأحاديث النبوية الشريفة، منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائى وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى "فتح البارى".

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