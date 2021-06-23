وزير الخارجية يبحث مع وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، الدكتور جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني للتباحث حول العلاقات الثنائية الاقتصادية، وكذا مناقشة سُبل تعزيز التعاون في المجال الإنمائي مع مصر في القطاعات المختلفة، وذلك في إطار زيارة الوزير شكرى إلى برلين.

في سياق متصل، بحث وزير الخارجية سامح شكرى فى مستهل زيارته إلى برلين اليوم الأربعاء، مع يان هاكر مستشار الأمن القومى الألمانى، التنسيق حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، خاصةً في ضوء تقارب الرؤى بين الدولتيّن إزاء العديد من القضايا المهمة.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ـ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ".

وكان شكرى قد وصل أمس الثلاثاء إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وسوف يؤكد الوزير خلال مشاركته في المؤتمر على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، وكذا مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

كما سيشدد شكرى على أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المُقرر في ٢٤ ديسمبر من العام الجاري، وبما يُحقق الأمن والاستقرار في سائر ربوع ليبيا الشقيقة.