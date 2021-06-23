/636967/إصابة-4-اشخاص-من-بينهم-3-أطفال-في-انقلاب-سيارة-نصف-نقل-بأسوان

أصيب 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة نصف نقل «كبود»، وسقوطها في ترعة «الحاجر»، بدائرة مركز ادفو، في محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 4 اشخاص بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة نصف نقل في أسوان

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة إسعاف أسوان إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة «كبود»، تقل عدداً من الركاب في ترعة «الحاجر» بإدفو، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وتم الدفع بـسيارتين إسعاف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مصدر أمني

وكشف مصدر طبير في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج » عن أسماء المصابين الأربعة في حادث انقلاب سيارة نصف نقل، وهم «نجلاء عبد الوهاب»، 13 سنة، و«علي محمد بيومي»، 5 سنوات، و«أيمن محمد بيومي»، 3 سنوات، و«محمد عبد القادر»، 28 سنة.

وفى سياق أخر عثرت الأجهزة الأمنية، مساء أمس الثلاثاء 22 يونيو 2021، علي جثة مواطن ألماني داخل كمبوند بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب طبيب شرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان لبيان سبب الوفاة.