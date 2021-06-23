/636980/نبيلة-عبيد-فى-أحضان-محمد-رمضان-والأخير-أجمل-صدفة-مع-نجمتي-المفضلة

نشر الفنان محمد رمضان مجموعة من الصور التي جمعته بالفنانة القديرة نبيلة عبيد، حيث التقى بها صدفة في مدينة دبي الذي ذهب إليها للاستمتاع بأجازته الصيفية منذ أيام.

دوت الخليج يرصد مجموعة من الصور التي جمعت نبيلة عبيد بالفنان محمد رمضان صدفة بدبي

علق محمد رمضان على الصور التي نشرها مع الفنانة نبيلة عبيد أثناء تمضية أجازتهم في دبي قائلًا: "أجمل صدفة جمعتني مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي".

أزمة محمد رمضان مع الفنان. سميرة عبدالعزيز

بدأت تلك الأزمة بعد تصريحات الفنانة سميرة عبدالعزيز أحد العلامات البارزة في الفن لتتهم محمد رمضان باهانتها بسب رفضها المشاركة في أحد أعماله، قالت عبدالعزيز في تصريحها مشيرة إلى أن هذه الرسائل لم ترسل خاصة ولكنها كانت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأحد أصدقائها هو من قام بتبليغها: "لقيته بعتلي رسالة بيقولي ياحقيرة ياشحاته، أنا جزمة أمي أحسن منك وأنا باخد 20 مليون جنيه وإنتي أجرك 20 ألف جنيه".

ورد رمضان على تصريحات عبد العزيز من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشيرًا أنه ليس له علاقة بالفنانة سميرة عبدالعزيز وأنه ما زعمته في حقه غير صحيح، فقال: "حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبدالعزيز، الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الاطلاق، عمري في حياتي ماكلمت حد أكبر مني بالطريقة دي، إني أمامها في أجرها كام وإنها شحاته وإن ضفر أمر برقبتها ده عمره ماحصل".

واستنكرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب الإساءة التي وجهها رمضان لسميرة عبد العزيز مؤكدة خلال بيان لها أنها ليست أول مرة يتسبب فيها الفنان محمد رمضان في افتعال الأزمات والكوارث، و إنه لابد أن يتم محاسبته لكي يتوقف عن ممارسته المستفزة للمجتمع، مُشيرة إلى أن الفنانة سميرة عبد العزيز تعتبر رمزًا كبيرًا من رموز الفن في مصر والوطن العربي وهي فنانة لها مكانتها الكبيرة سواء في الفن أو كعضوة مجلس الشيوخ.

محمد رمضان أسطورة في الكوارث والأزمات

الجدير بالذكر أن الكوارث والحوادث أكثر ما لحق بالفنان محمد رمضان منذ شهرته سواء انتقادات لأعماله الفنية وعدم مناسبتها مع المجتمع المصري ووصفها بالتحريض على العنف أو بالازمات التي افتعالها خلال مسيرته كانت على رأسها أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر الذي تسبب في وقفه عن عمله، فضلا عن فيديوهاته التي أثارت استفزاز جمهوره، وصورته مع أحد الإسرائيليين وغيرها من الازمات التي ستكون يوما من الايام نهاية الفنانة محمد رمضان أو ربما تكون نقلة كبيرة له.