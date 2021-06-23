نسيم البحر تنطلق بمشاركة 4 دول عربية..وتعد أضخم مناورة بالبحر الأسود

/636982/نسيم-البحر-تنطلق-بمشاركة-4-دول-عربيةوتعد-أضخم-مناورة-بالبحر-الأسود

تنطلق أواخر الشهر الجاري بالبحر الأسود، فى مناورات "نسيم البحر" البحرية التي ،بمشاركة 32 4 دولة منها 4 دول عربية بصفة مشارك أو مراقب.

دوت الخليج يكشف عن الدول العربية المشاركة فى مناروات نسيم البحر

وستشارك في هذه المناورات البحرية التي توصف بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة منذ عام 1997، 32 دولة من بينهم مصر والإمارات وتونس والمغرب.

مناورة نسيم البحر

ومن المقرر أن تنطلق المناورات البحرية في الفترة بين 28 يونيو ويوليو 2021، مناورات بحرية كبرى في البحر الأسود بمشاركة 32 دولة تستضيفها القوات البحرية الأميركية والأوكرانية، بمشاركة 4 دول عربية .

32 سفينة

كما تنطلق المناورة بمشاركة 5 آلاف عسكري في هذه المناورات البحرية، التي أطلق عليها اسم "نسيم البحر"، إضافة إلى 32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوز، ما يجعل منها أكبر تدريبات مشتركة منذ عام 1997.

حلف شمال الاطلسي

وتعتبر هذه المناورات حدث هام لحلف شمال الأطلسي، على الرغم من مشاركة العشرات من الدول غير الأعضاء في الحلف فيها بصفة مشارك أو مراقب، وذكرت البحرية الأميركية أن هذه التدريبات العسكرية البحرية ستستمر 12 يوما، ستشمل من بين أمور أخرى "الحرب البرمائية وحرب المناورة البرية وعمليات الغطس وعمليات الاعتراض البحري والدفاع الجوي وتكامل العمليات الخاصة والحرب ضد الغواصات وعمليات البحث والإنقاذ.

وتجدر الاشارة إلى ان السفارة الروسية في واشنطن، قد حذرت في وقت سابق من أن حجم تدريبات "نسيم البحر" في البحر الأسود، يزيد من خطر وقوع حوادث غير مقصودة هناك.