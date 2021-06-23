«قتلهم بالساطور».. كواليس واقعة مختل عقليًا ذبح 3 من أفراد أسرته في المنيا

/636984/قتلهم-بالساطور--كواليس-واقعة-مختل-عقليا-ذبح-3-من-أفراد-أسرته-في-المنيا

ابن بلا مشاعر تجاه افراد عائلته، وسوس له الشيطان في عقله وذبح 3 من أفراد أسرته وإصابة والدته بسلاح أبيض « ساطور» في قرية أبو قرقاص في المنيا، واتضح أنه مختل عقليا.

تحيا مصريرصد في السطور التالية تفاصيل مذبحة المنيا

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنيا، مساء أمس، من إلقاء القبض علي شاب متهم بقتل 3 من أفراد إسرته، وإصابة والدته بسلاح أبيض ” ساطور” ، وأتضح أنه مختل عقليا، وتم تحرير المحضر اللازم بالجريمة ، ونقل الجثامين للمستشفى تحت تصرف النيابة، والمصابة لتلقى العلاج.

تفاصيل المذبحة

وكان تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص يفيد قيام شاب بالتعدى على عائلته باستخدام سلاح أبيض ساطور ومقتل 3 أشخاص وإصابة والدته بإصابات متفرقة بالجسم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات، توصلت لقيام “ف،ع،م” 35 سنة، بالدخول للمنزل بقرية عرب السلطان حسن بمركز أبوقرقاص وبحوزته سلاح أبيض" ساطو" عبارة عن ساطور وقام بالتعدي وقتل كل من: “ح ع ا “25 عاما “ابن عمه”، “م خ و” 23 عاما، زوجة ابن عمه، “نجوي راضي عبد الحميد مفتاح ” 18 عاما، ابنة بنت عمه، وقام بالتعدى على والدته، مما نتج عنه إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكافة أنحاء الجسم.

ضبط المتهم

وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة " ساطور"، وهو فى حالة هياج، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث وشهادة بعض الجيران أن المتهم يعانى من إضرابات نفسية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمتابعة التحقيق، التي طلبت انتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن، عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء تحريات رجال المباحث، حول ظروف وغموض الجريمة، وسماع الشهود، والتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها، وإجراء معاينة.