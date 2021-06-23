دوت الخليج يكشف موعد عرض الجزء للثالث من مسلسل أبو العروسة

/636986/تحيا-مصر-يكشف-موعد-عرض-الجزء-للثالث-من-مسلسل-أبو-العروسة

حقق مسلسل "أبو العروسة" الذي أدى بطولته قامة من من مبدعي الفن في مصر وهما الفنان سيد رجب والفنانة القديرة سوسن بدر، نجاحًا باهرًا واستطاع بجوه العائلي الدافئ الذي يعرض تفاصيل معيشة الطبقة المتوسطة، خطف قلوب الجماهير الأمر الذي جعل متابعي المسلسل في حرص دائم على معرفة أي جديد عن العمل.

دوت الخليج يكشف تحضير جزء ثالت من مسلسل أبو العروسة فضلًا عن موعد عرضه

بدأت جلسات تحضيرية لإنتاج جزء جديد من مسلسل أبو العروسة عقب عيد الفطر بواسطة مخرج ومؤلف العمل هاني كمال ليكون جاهزًا للعرض في نوڤمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن صناع العمل حرصوا على عدم الإفصاح عن اي تفاصيل خاصة بالخبر لتكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر عرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة من خلال إحدى المنصات الإلكترونية على عكس الجزئيين الأخريين، وتعد هذه المنصة إحدى المنصات الجديدة التي ستنطلق في نهاية هذا العام ليكون أبو العروسة بجزئه الجديد أول عمل يفتتح المنصة.

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

أبو العروسة بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.