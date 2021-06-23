محافظ القاهرة: إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بنسبة 100%

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ القاهرة فى تصريح اليوم الأربعاء، أن أعمال الإزالة تمت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية فى العاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأكد إزالة 811 عقارا عشوائيا بالمنطقة، وإخلاء وتسكين 1.849 أسرة تم نقلها إلى مساكن حضارية فى مشروع الأسمرات، مشيرا إلى أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة تحقيقه، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة قامت بتغيير حياة ما يقارب 2.000 أسرة إلى الأفضل، إلى جانب المساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.

وقال إن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى نقل إليها المواطنون بالأسمرات مؤثثة ومزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم "وحدات صحية، مركز شباب، مدارس".