وزيرة الصحة تستعرض آخر مستجدات فيروس كورونا فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير فى أعداد الإصابات الاسبوعى، مشيرة إلى أنه يشهد انخفاضا خلال الفترة الحالية.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وأوضحت وزيرة الصحة خلال الاجتماع جهود التعاون والتنسيق مع دول العالم فيما يخص إجراءات مواجهة وباء كورونا، مشيرة إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار تم موافاة الجهات المعنية بالمملكة المتحدة بالإجراءات الوقائية والعلاجية التى تطبقها مصر لمواجهة الجائحة، بما فى ذلك إجراءات الاستجابة الوبائية عند نقاط الدخول فى الموانئ والمطارات، ومتابعة المخالطين، وإجراءات مكافحة العدوى والوقاية، واستجابة هيئة الإسعاف، والقدرات المعملية وتجهيزات المعامل، واستراتيجية العزل المنزلى.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أنه تم عقد اجتماع مع وزارة الصحة الألمانية ووزارة الدولة للتعاون الدولى الألمانية، للتنسيق وعرض الإجراءات التى تتخذها مصر لمواجهة الجائحة، وسبل التعاون بين البلدين فى هذا الشأن، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات، وفتح قنوات تواصل بين الحكومتين لتعزيز التعاون فى المجال الصحى، والتأكيد على أهمية التعرف على الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى كلا البلدين، واستراتيجيتهما فى مواجهة الجائحة، وبحث سبل التعاون بين المركز المصرى للسيطرة والتحكم فى الأمراض، ومعهد روبرت كوخ بألمانيا.

ولفتت وزير الصحة إلى أنه تم مناقشة موقف مصر من توفير لقاح فيروس كورونا للمصريين وغير المصريين مع الجانب الألمانى، وإمكانية التعاون فى مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا، وأهمية التعاون المثمر مع ألمانيا للتوسع فى إنتاج اللقاحات، من خلال التعاون بين الشركات المُصنعة للقاحات فى ألمانيا، والشركات الوطنية والعالمية فى مصر، بالإضافة إلى إمكانية التعاون فى تصنيع اللقاح بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية لدعم البلاد الأخرى.

من جانب آخر، استعرضت الدكتورة هالة زايد الإجراءات الصحية التى سيتم إتباعها للسماح بدخول الجهات الدولية إلى معرض الكتاب، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والتى تضمنت السماح لمن لديه إثبات تلقى اللقاح عن طريق الـ QR كود بدخول المعرض، فضلا عن تقديم تخفيضات لطالبى إجراء تحليل PCR.

واستعرضت وزيرة الصحة موقف تقديم اللقاحات للمواطنين والطواقم الطبية، منوهة فى هذا الشأن ببلوغ عدد مراكز تلقى اللقاح 429 مركزا، بالإضافة إلى إعداد مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات فى الشرق الأوسط وإفريقيا، مزودة بخطوط إنتاج جديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت 17 مليون دولار تقريبا، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات.

كما استعرضت الوزيرة فيديو توضيحيا لإعداد مصانع فاكسيرا، مؤكدة أن مصر بذلك ستصبح فى مصاف الدول الرائدة فى هذا المجال، وإشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقا للمعايير الدولية.