الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسى بزيادة المعاشات اعتبارا من أول يوليو

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارا من أول يوليو المقبل.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارا من أول يوليو المقبل. ونص القرار على زيادة المعاشات بنسبة 13% بدءا من أول يوليو 2021. نشر القرار فى الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارا من أول يوليو المقبل.

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