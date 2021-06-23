البابا تواضروس الثانى يستقبل وفدا من دار الكتاب المقدس

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى اليوم الاربعاء بالمقر البابوى بالقاهرة وفدا من دار الكتاب المقدس بمناسبة تعيين المهندس أمير الهامى، مديرا جديدا للدار خلفا للدكتور رامز عطا الله، الذى قاد انشطة الدار بنجاح واقتدار على مدى حوالى ثلاثين عاما،كما استمع قداسته إلى شرح عن الإصدار الجديد لدار الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية والذى استغرق إعداده حوالى عشرين عاما.





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