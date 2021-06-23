شكرى يؤكد دعم مصر لإطلاق عملية سياسية شاملة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى على موقف مصر الداعم لتطلعات الأشقاء فى ليبيا، ومساندة الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية شاملة ومستدامة تُنهى الصراع وتحقق انسحاب القوات الأجنبية من الأراضى الليبية.





كان ذلك خلال تصريحات صحفية لوسائل الإعلام المختلفة قُبيل مشاركته فى فعاليات مؤتمر برلين. كما أكد شكرى فى تصريحاته علي أهمية انعقاد الانتخابات المقبلة فى موعدها.

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