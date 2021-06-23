مصر الحديثة: 30 يونيو نسفت مخططات الجماعة الإرهابية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن ثورة 30 يونيو نسفت مخططات الجماعات الإرهابية، موضحا أن هذه الثورة التاريخية أكدت للعالم كله أن مصر لا يمكن لأى جماعة أن تختطفها ولو بمساعدة ودعم من أنظمة ودول خارجية.





وأوضح دعبس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تمكن من تحويل موقف الدول التى وقفت ضد مصر، إلى مؤيدة للرؤية المصرية خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وأن مصر الأن تحتل مكانة كبيرة سياسيا واقتصادية ودبلوماسيا والجميع يرى تأثير مصر الكبير فيما يتعلق بقضايا المنطقة. وأشار رئيس مصر الحديثة، إلى أن 30 يونيو ثورة تاريخية وغير مسبوقة فى تاريخ البشرية، وتأكد للعالم كله أنها ثورة شعبية حيث خرجت الملايين الى الميادين فى ربوع مصر لتعلن تمردها ضد الجماعة ولحكم المرشد واقصاء محمد مرسى. وأضاف الدكتور وليد دعبس، أن الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة رسموا خارطة طريق لإنقاذ الدولة المصرية من إحتلال جماعة الإخوان الإرهابية لتعود مصر لدورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا هدف له سوى بناء مصر الدولة المدنية الديمقراطية والحديثة القائمة على احترام الدستور والقانون وتعطى فرص واسعة لتمكين المرأة والشباب وتحاول أن تبنى اقتصاد قوى قائم على توطين الصناعة فى مصر.

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