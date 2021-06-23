استقبال رسمى لسامح شكرى فى ألمانيا قبل مشاركته فى مؤتمر برلين 2

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزمارى ديكارلو، سامح شكرى⁩ وزير ⁧‫الخارجية، قبل بدء فعاليات مؤتمر برلين 2 حول ليبيا.





كان سامح شكرى أكد قبل مشاركته فى المؤتمر موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ودعم تطلعات الشعب الليبى فى بناء مستقبل أفضل. كما أكد مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة، فضلاً عن أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة فى موعدها المُقرر فى 24 ديسمبر من العام الجارى، وبما يُحقق الأمن والاستقرار فى سائر ربوع ليبيا.

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