ياسمين فؤاد : إعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية ...

وزيرة البيئة : تدريب الشباب وخلق فرص عمل غير تقليدية فى مجال الرصد البيئى

وتؤكد : نعمل على استكمال برامج المشروع لتطوير وتنمية السكان المحليين بمحميات سيوه و الفيوم ووادى الجمال

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء الإعداد لأول برنامج متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم للحفاظ على تنوعها البيولوجى وثرواتها الطبيعية وذلك من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي المرحله الثالثه الممول من التعاون الإيطالي ، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة .

وأضافت فؤاد ان الاعداد للبرنامج يستهدف رصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم بكافها اشكالها النباتية والحيوانية بالاضافة الى الحفريات كأحد أهم المعالم البيئية و التراثية الفريدة لمحميات الفيوم والمنطقة علاوة على رصد نوعية مياه البحيرات وتنوعها البيولوجى للحفاظ على استدامتها وجودتها .

وأكدت وزيرة البيئة ان اعمال الرصد تعمل على تفعيل نظم الإدارة البيئية من خلال وضع أنظمة مستدامة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا تهتم بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزز بناء قدرات السكان المحليين لدعم التنمية المستدامة للمنطقة بالتعاون مع الباحثين بالمحميات وجامعة الفيوم و الشباب والمجتمع المدنى و الجمعيات الأهلية العاملة بمجالات البيئية و المتطوعين.

وأوضحت وزيرة البيئة انه سيتم تدريب الشباب على اساليب الرصد و المتابعة و استخراج النتائج و تحليلها بما يساهم فى خلق فرص عمل غير تقليدية فى مجالات الرصد البيئى للموارد الطبيعية مثلما قامت الوزارة ايضا من خلال المشروع بتدريب الشباب على استخراج وصيانة و ترميم الحفريات بمتحف وادى الحيتان بالتعاون مع كليات العلوم بالجامعات المصرية وهو ما سيتم استكماله خلال الفترة القادمة ايضا.

كما اشارت وزيرة البيئة عن قيام الوزارة من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي خلال الفترة المقبلة باستكمال اعمال التطوير و متابعة اعمال دعم المجتمع المحلى فى محميات الفيوم ووسيوة و وادى الجمال من خلال تنفيذ العديد من برامج الطموحة لتنمية تلك المناطق و مهارات مجتمعها المحلى العاملين بالسياحة البيئية للوصول بتلك المناطق للمستويات العالمية فى اعمالهم اليدوية و اساليب الترويج لها وللمحميات مما يساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة اعداد الزائرين ودعم الشراكات المجتمعية فى اعمال الرصد البيئى وحماية تلك المناطق و ما بها من ثروات طبيعية و حفريات و معالم سياحية بيئية مميزة تحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة.