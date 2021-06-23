شكري: خروج المرتزقة وحل الميليشيات المسلحة ضروة لإجراء انتخابات ليبية نزيهة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، حق الليبيين في اجراء انتخابات ليبية نزيهة وشفافة في 24 من ديسمبر المقبل، مشدد على أهمية خروج المرتزقة والأجانب من ليبيا وحل أزمة وجود الميليشيات المسلحة

وقال سامح شكري في تصريح صحفي قصير، اليوم الأربعاء، فور وصوله مقر انعقاد مؤتمر برلين 2، إن المحادثات ستتيح طريقا لمسار ليبي يحقق السلام والاستقرار للشعب الليبي.

وأضاف وزير الخارجية أن مصر تدعم تطلعات الأشقاء في ليبيا، وتساند الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية شاملة تُنهى الصراع وتحقق انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأهمية انعقاد الانتخابات المقبلة في موعدها.

وشدد سامح شكري ، اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر برلين 2، على أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المُقرر اليوم ٢٤ ديسمبر من العام الجاري، وبما يُحقق الأمن والاستقرار في سائر ربوع ليبيا الشقيقة.

وكان سامح شكري ، قد وصل الثلاثاء إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري سوف يؤكد خلال مشاركته في المؤتمر المُقرر انعقاده الأربعاء على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، وكذا مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة، فضلاً عن أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المُقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، وبما يُحقق الأمن والاستقرار في سائر ربوع ليبيا الشقيقة.